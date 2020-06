La Norvège a annoncé qu’elle interrompt jusqu’à nouvel ordre l’aide financière qu’elle accorde annuellement au système « éducatif » de l’Autorité Palestinienne. La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Marie Eriksen Søreide (Parti conservateur) a répondu à une question au gouvernement posée au parlement sur la question de l’incitation à la haine et à la violence qui suinte des tous les livres scolaires utilisés dans les écoles contrôlées par l’AP. Ce sont des organisations juives de Norvège qui avaient alerté des députés sur cette question.

Ine Marie Eriksen Søreide avait abordé cette question au mois de février avec le chef de cabinet de l’AP Muhamad A-Shtiyeh et le 21 mai avec « ministre de l’Education » de l’AP, mais sans obtenir de réponse satisfaisante. Et pour cause.

L’Union européenne elle-aussi avait commandé un rapport sur le contenu des livres scolaires utilisés par l’AP, qui avait conclu à une incitation méthodique à la haine d’Israël et des Juifs, à la violence et à une glorification du martyre. L’UE avait voté une résolution dénonçant cette pratique mais sans prendre de mesures financières contre l’organisation terroriste.

Photo Illustration