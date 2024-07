L’ambassade de Norvège à Beyrouth a appelé ses ressortissants séjournant au Liban à quitter le pays ‘suite à l’escalade entre Israël et le Hezbollah’. Dans un communiqué, elle a indiqué que le conflit entre le Hezbollah au Liban et Israël s’était intensifié et que ‘si la situation se détériorait entre les deux parties, les moyens de quitter le Liban risquaient d’être très limités, et l’ambassade de Norvège disposerait alors de ressources très restreintes pour aider les citoyens norvégiens à quitter le pays.