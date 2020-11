Le président de la fédération israélienne de football Oren Hasson et le secrétaire-général Rotem Kammer ont eu une conversation par Zoom avec leurs homologues des Emirats arabes unis, Mohammed Hazzam Al Fhaheri et sheikh Rashid ben Humaid al-Nuaimi. Il ont convenu d’une coopération entre eux et notamment de l’organisation d’une rencontre amicale entre les équipes nationales de football. La date sera fixée par les deux secrétaires-généraux.

Oren Hasson a déclaré : » Le lien entre nos deux fédérations est la chose la plus naturelle et je suis convaincu que chaque partie en sortira enrichie. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pourrons avancer ensemble pour le bien de cette branche et au-delà, pour renforcer le lien entre Israël et les Emirats. Un match de football entre nos deux équipes nationales était encore une chose imaginaire il y a encore quelques mois et voilà qu’elle va devenir réalité ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90