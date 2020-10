Le journaliste et analyste politique Amnon Lord (Makor Rishon) estime que l’accord de normalisation des relations entre Israël et le Soudan constitue un tournant stratégique pour la position d’Israël au Moyen-Orient, sur les plans économique, technologique, agricole et celui des sources d’eau. Le Soudan, explique le journaliste, est un immense pays – le 3e du continent africain en superficie – et qui est en train de subir une évolution identitaire, vers moins d’arabisme et plus d’africanité.

Mais ce pays ne s’est pas encore complètement stabilisé depuis le changement de cap opéré il y a neuf ans, à l’image de son gouvernement qui est encore qualifié de « transitoire ». Grâce à cet accord qui promet une fructueuse coopération avec Israël et grâce à la gigantesque aide américaine promise aux Soudanais, ce pays a toutes les chances de devenir un pion stable dans cette région de l’Afrique. Par ailleurs, l’entrée du Soudan dans le giron occidental enlèvera définitivement une pièce maîtresse dans le dispositif terroriste iranien dans la région.

Israël est ainsi en train d’établir à l’est un pont stratégique avec les pays du Golfe (et ceux qui suivront) et en Afrique de l’est avec le Soudan et l’Egypte. On est loin du « tsunami diplomatique » et de « l’isolement d’Israël » annoncé par les Cassandres israéliens.

Photo Moshé Shaï / Flash 90