Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a choisi la personne qui dirigera le département chargé de contrôler la gestion de la guerre Glaives de fer. Il s’agit du lieutenant-colonel Adi Sebbag.

Cette nomination suscite des remous au sein de l’armée puisqu’Adi Sebbag a travaillé en étroite coopération avec le Chef d’Etat-major et les généraux pendant toute la guerre. Pour schématiser la situation, certains cadres de l’armée expliquent: c’est comme si Netanyahou choisissait Yossi Fuchs (le secrétaire général du gouvernement) pour contrôler la gestion de l’échelon politique pendant la guerre. En d’autres termes, Adi Sebbag est beaucoup trop impliquée et serait à la fois juge et partie.

Pour ces cadres militaires qui protestent, ce choix prouve la déconnexion entre le Chef d’Etat-major et ce qui se passe sur le terrain.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que le lieutenant-colonel Adi Sebbag avait été sélectionnée parmi plusieurs candidats pour son professionnalisme et ses compétences. Elle sera chargée de rassembler et de coordonner les éléments de contrôle et les processus qui ont permis de tirer les leçons de la guerre. Il est précisé que le département qu’elle dirigera ne sera pas responsable de l’enquête elle-même mais de la coordination entre les différents organes concernés, ce qui nécessite une connaissance approfondie de Tsahal en général et de l’Etat-major en particulier.