Abdallah Chatila, homme d’affaires d’origine chrétienne libanaise, installé depuis longtemps en Suisse, a pris une noble initiative: suite à une controverse à propos d’une vente aux enchères à Munich d’effets ayant appartenu à Adolf Hitler, ce milliardaire a décidé d’acheter tout le lot et de l’offrir au Keren Hayessod en Israël avec lequel il est en contact et dont il soutien l’action au service de l’Etat d’Israël.. Il a expliqué avoir acheté cette « collection » afin qu’elle n’arrive pas dans des mains non souhaitables à des fins de propagande néonazie: « Nous vivons une période où les idées deviennent de plus en plus extrémistes de tous les côtés, avec également un antisémitisme et un antisionisme dangereux qui pourraient se servir des ces objets ».

Le prix total de la vente effectuée par la maison d’enchères allemande Hermann Historica, s’est élevé à environ 600.000 euros pour dix lots. Parmi les objets: un chapeau haut de forme porté par Hitler, sa boîte à cigares, sa machine à écrire, ainsi qu’une édition de luxe de son livre « Mein Kampf » frappée d’un aigle et d’une svastika, ayant appartenu au dirigeant nazi Hermann Goering.

Le Keren Hayessod a remercié le généreux donateur et va probablement céder ces objets au musée Yad Vashem. Le rabbin Menahem Margolin, président de I’European Jewish Association (EJA) a également remercié Abdallah Chatila et l’a invité à être invité d’honneur lors d’une prochaine délégation parlementaire et politique à Auschwitz organisée par la EJA, invitation acceptée. « Dans un monde cynique, un tel acte de gentillesse, de générosité et de solidarité nous a bouleversés », a dit le rabbin Margolin. Concernant la vente aux enchères elle-même, qui avait provoqué beaucoup de réactions indignées en Allemagne , l’EJA a appelé les autorités allemandes à obliger les maisons d’enchères à divulguer dorénavant les noms des acheteurs de ce genre d’objets, qui pourraient alors être inscrits sur une liste du gouvernement de personnes à surveiller.

