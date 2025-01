La Knesset a adopté aujourd’hui (mardi) en deuxième et troisième lectures une loi qui fait de la négation des crimes du 7 octobre un délit passible de 5 ans d’emprisonnement.

16 députés ont voté pour, aucune abstention, aucune voix contre.

La loi crée un nouveau délit, selon lequel quiconque publie des déclarations niant le massacre du 7 octobre dans l’intention de défendre l’organisation terroriste Hamas et ses partenaires ou d’exprimer sa sympathie ou son identification avec eux sera accusé d’une infraction pénale passible de cinq ans de prison ».

L’initiateur de la loi, le député Oded Forer (Israël Beitenou), a expliqué qu’il avait basé sa proposition sur l’expérience de la négation de la Shoah: »Les mensonges de ce genre peuvent se propager rapidement et contrecarrer la possibilité d’établir la vérité historique. En outre, nier le massacre fait parfois partie d’une tentative de protéger les auteurs des crimes et de leur apporter un soutien. Afin de lutter contre la négation du massacre et d’empêcher la propagation de ce négationnisme en Israël et à l’étranger, il est proposé d’établir un nouveau délit, basé sur l’interdiction établie concernant la négation de la Shoah ».