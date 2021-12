La « Muraille d’acier » achevée le long de la bordure de la bande de Gaza

Le ministère de la Défense et Tsahal ont annoncé mardi l’achèvement du vaste projet de « Muraille d’acier » le long de le bordure de la bande de Gaza. décidé et initié par l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il s’agit d’un rempart terrestre, maritime et souterrain long de 65km, équipé de systèmes technologiques de détection ultra-sensibles qui empêcheront toute incursion terroriste en territoire israélien y compris au moyen de tunnels. Son édification a duré trois ans et demi et a nécessité mille deux-cent ouvriers.

La cérémonie d’inauguration avec dévoilement de plaque s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Défense Benny Gantz, du vice-ministre de la Défense Alon Schuster, du chef d’état-major Aviv Kochavi, du commandant de la région militaire nord Eliezer Toledano et du directeur-général du ministère de la Défense Amir Eshel.

Dans son intervention, le ministre de la Défense a indiqué que cette muraille modifie de manière significative le dispositif de défense de l’Etat d’Israël dans le sud du pays qui se vérifiera lors d’une prochaine confrontation avec le Hamas et les autres organisations terroristes de Gaza. Tout comme le ministre de la Défense avant lui, le chef d’état-major a eu l’honnêteté de mentionner Binyamin Netanyahou, qui contre l’avis de beaucoup, avait décidé et initié cet ambitieux projet de défense.

Le directeur-général du ministère de la Défense Amir Eshel a notamment déclaré : « Cet obstacle sécuritaire a été l’un des projets d’ingénierie les plus complexes jamais mis en oeuvre, qui montre qu’il n’y a pas de missions que nous ne puissions accomplir. Cet obstacle a déjà modifié la situation sécuritaire dans le sud et permettra le développement économique et social des régions de la bordure ».