La municipalité de Jérusalem, en collaboration avec l’organisation Ashl Chabad, organisera de Séders de Pessah à travers la ville. Ces séders sont ouverts aux personnes seules, personnes âgées, nouveaux immigrants ou encore aux malades.

Les Séders auront lieu dans différents quartiers de la ville, tels que Talpiot, Ramat Eshkol, Gilo, Homat Shmuel, la rue grecque, Rassco, Katamon Het-Tet, Gonenim, Givat Ram, Kiryat Moshe, Machané Yehuda, Malha, Nachlaot, Pisgat Zeev, le centre-ville et Bayit VeGan.

Les Séders seront dirigés par des rabbins ‘Habad et les participants pourront profiter d’un repas de fête, avec tous les symboles traditionnels de la fête.

Le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a déclaré : « Jérusalem, ville d’unité et de solidarité, ouvre son cœur à tous ses habitants pendant Pessah. Nous sommes fiers de la coopération fructueuse avec l’organisation Ashl Chabad, avec laquelle nous organisons 24 Séders communautaires à travers la ville. Ces Séders offrent une expérience festive et significative à tous ceux qui en ont besoin, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance et de solidarité parmi nous. Je souhaite à tous les habitants de Jérusalem et à tout Israël Pessah casher et joyeux, une fête de liberté et de bonheur. »

L’entrée est gratuite.

Pour la liste de Séders > https://jlm-il.com/passover-seders-fr