La famille de l’otage Hamza Ziyadne, 23 ans, s’est rendue ce matin (vendredi) à l’institut médico-légal d’Abu Kabir où lui a été confirmée la mort de ce dernier.

Des restes de son corps, ramenés par les soldats de Tsahal de la Bande de Gaza, ont été formellement identifiés et son décès a donc été prononcé. L’enterrement aura lieu aujourd’hui.

Le corps du père de Hamza, Youssef, a été rapatrié par les soldats de Tsahal cette semaine, au terme d’une opération dans un tunnel à Rafah, sur la base de renseignements situant des otages dans ce lieu.

Tsahal avait indiqué avoir trouvé »des éléments faisant craindre pour la vie de Hamza » au moment de la découverte du corps de Youssef.

Youssef et Hamza, originaires de Rahat, avaient été enlevés le 7 octobre 2023 du kibbouz Holit où ils travaillaient. Avec eux avaient été pris en otages deux autres enfants de la famille, Bilal (18 ans) et Aïcha (17 ans). Ils ont été libérés lors de l’accord du mois de novembre 2023 après 50 jours de captivité.

Hamza était marié et père de deux enfants.

Pour l’heure, les causes et la date de la mort de Youssef et Hamza ne sont pas connues. La seule certitude est qu’ils ont été assassinés en captivité.

Il reste 98 otages dans la Bande de Gaza, la mort de 36 d’entre eux a été officiellement déclarée par l’Etat d’Israël.