Le juge Itshak Amit va être investi aujourd’hui (jeudi) officiellement président de la Cour suprême lors d’une cérémonie en présence du Président de l’Etat, Itshak Herzog. En revanche, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv Levin ont annoncé qu’ils boycotteraient l’événement.

En effet, rappelons que la nomination d’Amit à la tête de la Cour suprême a été retardée pendant plus d’un an par Levin qui souhaite réformer la méthode de nomination des juges en général et du président de la Cour suprême en particulier. A cela s’ajoute les soupçons de conflit d’intérêt dans plusieurs affaires concernant le juge Amit qui ont été révélés à quelques jours de sa nomination. Suite à ces révélations, le ministre de la Justice estimait que toute la lumière devait être faite sur ces soupçons avant qu’Amit soit nommé mais il n’a pas été entendu.

Dans ce contexte, selon un sondage du Jewish People Policy Institute la moitié des Israéliens estiment que la nomination d’Itshak Amit à la présidence de la Cour suprême est »problématique ».

A droite de l’échiquier politique, ils sont même 86% à le penser.

Sur l’ensemble de la population israélienne, 35% pensent qu’Amit aurait dû être nommé plus tôt et critiquent le retard qu’a pris sa nomination. Ils sont en revanche 20% à affirmer qu’il n’aurait pas dû être nommé à ce poste même au prix d’une crise constitutionnelle.