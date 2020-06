L’Autorité Palestinienne se plaint continuellement d’être au bord du gouffre financier et ses lamentations apitoient la communauté internationale qui met la main au portefeuille sans plus de vérification. Mais sait-on où va réellement cet argent? Le journaliste Assaf Gibor a révélé un chiffre stupéfiant : jusqu’à la fin du mois de février 2020, le département de la circulation des villes de Ramallah et El-Bireh a délivré des permis de circuler à 923 véhicules de type Range Rover, dont le prix moyen de chacun est de 500.000 shekels! On sait très bien qui profite de ce luxe sur le dos de la population arabe de Judée-Samarie. Cette donnée se relie directement au récent reportage du journaliste Tsvi Yehekeli auprès d’Arabes vivant dans les zones concernées par l’extension de souveraineté israélienne et qui ont exprimé leur souhait de vivre sous administration israélienne et non sous l’Autorité Palestinienne qu’ils considèrent comme corrompue.

Photo Illustration