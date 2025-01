Une photo qui en dit long sur la manipulation des opinions par le Hamas. Une vue aérienne de la »foule » présente hier lors du transfert des trois otages israéliennes à la Croix Rouge dévoile la mise en scène orchestrée par le Hamas de cet événement.



Sur les images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux hier, l’impression était celle d’une foule immense, d’une manifestation de force du Hamas qui a suscité plus d’un doute et d’une réflexion quant à l’efficacité de l’action de Tsahal à Gaza ces 15 derniers mois.

Finalement, il s’avère que cette »foule » était réduite et que les vidéos ont sciemment été filmées en gros plan pour donner cette impression de soutien important au Hamas.

L’organisation terroriste est considérablement affaiblie par la guerre que lui mène Tsahal depuis plus d’un an et tient à redorer son blason par une propagande destinée à son opinion mais aussi au monde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elle a poussé le cynisme jusqu’à »offrir » un »souvenir » aux trois otages libérées hier en leur donnant un sachet avec des photos et une »attestation de mise en liberté » et en les filmant avec un sourire forcé dans la voiture des terroristes.