La cheffe de la diplomatie suédoise Ann Linde note que le gouvernement israélien actuel souhaite faire avancer la solution des « deux Etats ». Lors d’une interview accordée à Yediot Aharonot elle a rappelé que le gouvernement israélien précédent ne voulait plus de relations avec le gouvernement suédois à cause de la reconnaissance de la « Palestine » par la Suède. Effectivement, l’ancien Premier ministre Binyamin Nertanyahou avait avec raison rompu les liens avec Stockholm suite à cette reconnaissance mais aussi à cause des prises de positions nettement anti-israéliennes de l’ancienne ministre des Affaires étrangères Margot Wallström. La Suède est depuis des années l’un des plus fervents soutiens européens à la « cause palestinienne ».

La ministre actuelle se dit prête à aider le gouvernement israélien à aller vers cette solution du conflit et a exprimé sa satisfaction du fait que Yaïr Lapid ait accepté de revenir à de pleines relations avec la Suède. Elle a espéré que les « Palestiniens » accepteront de revenir à la table des négociations en vue de la solution des « deux Etats ».

