Ce soir (mercredi) avait lieu le meeting de lancement de campagne du parti du Premier ministre Yaïr Lapid.

»Tout a changé cette année », a dit Yaïr Lapid dans son discours, »mais pas nos valeurs, pas les choses qui comptent pour nous. La supériorité de la loi, le renforcement des classes moyennes, la démocratie israélienne, la liberté de culte, la liberté de la presse, l’aspiration à la paix avec les Palestiniens et les pays de la région, la religion juive qui appartient à tout le monde, l’économie libérale qui crée des opportunités pour chaque enfant et qui se soucie des faibles ».

Il s’est aussi lancé dans une attaque contre l’opposition à son gouvernement qu’il a qualifié de »machine à distiller du poison » et contre Binyamin Netanyahou. Il s’est dit convaincu de la victoire aux prochaines élections et de sa capacité à former un gouvernement stable qui durera quatre ans.

Le discours le plus remarqué de la soirée aura sans doute été celui de la ministre de l’Economie, Orna Barbibaï. Elle a osé une comparaison qui n’est pas passée inaperçue: »Vous voyez, nous ne sommes pas vraiment un parti, nous sommes un phénomène naturel. Nous n’avançons pas pour nous mais pour ce qui caractérise l’Etat dans lequel nous vivons, pour notre capacité à vivre ici dans un pays libre, juif et démocratique qui préserve ses valeurs. Beaucoup de personnes étaient sceptiques tout le long du chemin et disaient ‘vous n’y arriverez pas’. Il y a un Créateur du monde et il y en a un qui s’appelle Yaïr Lapid et qui a dit ‘je suis prêt à laisser ma place’. Avec une main de maître, il a réussi à former un gouvernement composé de huit partis qui a travaillé pour les citoyens israéliens. Notre force réside dans notre capacité à fonder un gouvernement pour le pays. Cela suffit, il est temps de travailler pour le pays, et c’est ce que nous avons fait pendant cette année ».

Le discours de Yaïr Lapid a été interrompu par des internes en médecine qui protestent actuellement contre leurs conditions de travail. Ils ont lancé: »Vous nous aviez promis, vous nous avez menti, on ne peut pas continuer ainsi ». Ils faisaient allusion aux accords promis par le gouvernement Bennett-Lapid et qui n’ont toujours pas été honorés.

Lapid leur a répondu: »Vous avez raison, nous nous occuperons de cela ». Le Premier ministre a demandé au service d’ordre de les laisser s’exprimer et de ne pas les sortir de la salle.