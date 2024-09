Einav Danino, la mère d’Ori, z’l, un des six otages assassinés par le Hamas et rapatrié par Tsahal, s’est exprimée ce matin sur les ondes de 103FM.

”Si je pouvais demander à mon fils, z’l, s’il souhaiterait qu’on libère plusieurs terroristes contre lui, il me répondrait: ‘Que Dieu préserve. Je resterai à Gaza et pas un seul terroriste ne sortira de prison sur mon nom’. On me demande pourquoi je ne participe pas aux manifestations, j’ai choisi d’aller de l’autre côté”.