La famille du capitaine Israël Yudkin, tombé au combat à Gaza le 22 mai dernier, est désemparée et en colère.

Originaire de Kfar Habad, Israël, z’l, était un soldat orthodoxe. Il a été enterré dans le cimetière militaire de Har Herzl à Jérusalem. Sa famille a demandé que sur sa pierre tombale soit inscrites les lettres ה’י”ד, initiales de l’expression ”Que Dieu venge son sang”.

Ces initiales sont généralement accolées aux noms de victimes de terrorisme, en particulier dans les milieux religieux.

Mais le ministère de la Défense refuse d’accorder à la famille Yudkin le droit d’inscrire ces lettres sur la pierre tombale de leur fils au motif que toutes les pierres tombales militaires doivent rester identiques.

Pour la famille Yudkin, cette inscription revêt une importance particulière et elle se bat depuis plusieurs semaines maintenant pour que le ministère de la Défense leur permette de l’écrire.

En l’absence d’accord, la pierre tombale d’Israël, z’l, est aujourd’hui vierge.

Tzipi Yudkin, la mère d’Israël, était hier soir (mardi) sur le plateau de la chaine israélienne Now14 et elle a partagé la douleur qu’elle ressent face à ce combat qu’elle doit mener contre les institutions de l’Etat juif pour pouvoir écrire ”Que Dieu venge son sang” sur la pierre tombale de son fils.

Elle a expliqué: ”En tant que mère orthodoxe, j’avais des exigences. Je ne voulais pas que la date civile soit inscrite, uniquement la date hébraïque. Le ministère a accepté. Puis j’ai demandé que soit inscrit ה’י”ד. Ce n’est pas un concept nouveau, cela existe partout dans le pays et dans le monde sur les tombes de Juifs. Il n’y a que dans l’Etat des Juifs qu’on ne nous permet pas de l’inscrire sur la tombe d’un soldat juif. C’est inconcevable”.

Elle a poursuivi, en larmes: ”L’une des options, et c’est très difficile à dire, ce serait que nous soyons obligés de l’exhumer de Har Herzl. Ce serait la fin de l’Etat d’Israël. Il faudrait mettre le feu aux rues pour cela. Si nous devons l’exhumer de Har Herzl, le prendre chez nous, dans un lieu saint où nous pourrons écrire ”Que Dieu venge son sang”, je pense que ce sera la fin de l’Etat. Exhumer ce saint, faire un nouvel enterrement, une nouvelle semaine de deuil, cela vous parait normal? Je ne suis pas en Europe ou aux Etats-Unis! Je suis dans l’Etat des Juifs en Eretz Israël. J’ai donné ce que j’avais de plus cher et je ne peux pas penser à cela. Cela mettrait fin à ma vie, si c’est ce que l’Etat veut, je vous en prie”.

Suite à l’interview de Tzipi Yudkin, le secrétaire général du gouvernement, Yossi Fuchs, a tweeté: ”Le cri de douleur de Tzipi Yudkin, la mère du capitaine Israël Yudkin הי”ד, qui est tombé au combat à Gaza, déchire le coeur. L’opposition du ministère de la Défense à l’inscription des initiales הי”ד (que Dieu venge son sang) sur sa pierre tombale est exagérée et ne prend pas en compte le public religieux qui utilise cette expression de manière systématique pour ceux qui sont tombés en sanctifiant le nom de Dieu. S’il faut une loi pour cela, nous légifèrerons pour réparer cette situation”.