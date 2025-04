Anna Norzich, la mère de Vadim Norzich, le soldat lynché à mort à Ramallah en 2000, est décédée aujourd’hui (mardi), à l’âge de 83 ans. Son fils Michaël a raconté sur Ynet que depuis plus de 24 ans, Anna était en deuil: »Elle attendait tous les soirs devant la fenêtre que Vadim revienne ».

Le lynchage à mort de Vadim Norzich et de Yossef Avrahami en octobre 2000 avait été un choc pour tout le pays. Une foule animée d’une haine et d’une violence inouïe s’était jetée sur les deux jeunes soldats qui s’étaient trompés de route et les avaient lynchés avec une cruauté sans nom.

Michaël a raconté comment sa mère et la veuve de Vadim avaient appris sa mort, alors que cette dernière était enceinte de trois mois: »Elles regardaient la télévision et elles ont vu les images. Le téléphone a sonné mais ma mère n’a pas répondu. Puis les officiers de Tsahal sont venus taper à la porte ».

Il ajouté: »Le plus grand drame qui puisse arriver c’est qu’une mère enterre son jeune enfant. C’est un enfant qui habitait avec elle. Il était lié à elle plus que tout le monde. Elle était en dépression pendant 24 ans et a refusé de se faire soigner. Elle disait que sa seule consolation étaient ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Mais jusqu’à son dernier jour, elle l’a attendu tous les soirs à la fenêtre ».