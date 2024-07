Hier soir (samedi), lors de la manifestation de familles d’otages Place des otages à Tel Aviv, Anat Angrest, la mère de Matan a raconté avoir reçu un signe de vie de son fils.

Matan est soldat et a été enlevé avec les dépouilles de deux de ses camarades, Daniel Peretz et Itay Hen, z’l, lors de l’attaque de leur tank par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Matan était blessé et inconscient quand il a été emmené par les terroristes dans la Bande de Gaza.

Anat, sa mère, a raconté que Tsahal avait trouvé une vidéo de Matan, dans la Bande de Gaza et lui avait fait passer. ”Je suis considérée comme une chanceuse au sein des familles des otages”, a-t-elle déclaré, ”J’ai reçu un signe de vie de Matan dans une vidéo que nos soldats ont trouvé à Gaza. Dans cette vidéo, on voit Matan, mon fils, avec un regard blessé face caméra qui s’adresse à vous M. le Premier ministre. Il crie: ”Netanyahou, je ne comprends pas comment cela a pu se passer mais je compte sur vous pour me sortir d’ici”. Quelle déception, Matan, le Premier ministre ne t’a pas sorti e là-bas, on ne parle pas de toi, ni lors de la première vague de libération, ni lors de la prochaine. L’Etat pour lequel tu t’es battu a décidé que tu resterais là-bas. Tu n’es plus un enfant puisque tu as plus de 18 ans, tu n’es pas une femme, tu n’es pas une personne âgée, tu n’es pas malade. Tu es ”juste” un soldat qui s’est sacrifié. Donc, tu restes là-bas, dans les tunnels, dans l’obscurité alors que tu es blessé, que tu saignes, et qui sait si tu survis. Je me tourne vers vous, M. le Premier ministre Netanyahou et je vous rappelle: Matan est un valeureux soldat mais il est avant tout un enfant qui a grandi dans l’Etat d’Israël et sur ses valeurs, qui m’a donné le titre de Maman il y a 21 ans. Et vous Netanyahou vous m’avez donné le titre de mère d’un enfant otage en enfer, il y a neuf mois”.