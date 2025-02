Sigi, la mère de l’otage Elia Cohen, a raconté que les otages qui ont été libérés lui ont donné des nouvelles de son fils. Il est vivant mais blessé à la jambe et souffre de conditions de détention extrêmement difficiles, sans nourriture.

»Or et Eli ont été libérés dans un état très détérioré. Ils m’ont raconté que Elia était avec eux dans les tunnels, qu’il est blessé à la jambe et n’a pas reçu de soins. C’est une Shoah. Ils sont attachés à des chaines depuis le début de leur captivité, ils sont torturés et cela continue encore aujourd’hui. La situation est terrible, il faut agir tout de suite, libérer tous les otages, à n’importe quel prix », a déclaré la mère d’Elia.

Elia a été enlevé le 7 octobre du festival Nova avec Hersh Goldberg-Polin, z’l, et Or Lévy qui a été libéré samedi dernier.