Comme chaque année, les commémorations de Yom Hashoah seront, entre autres, marquées par la Marche des Vivants, à Auschwitz.

Cette édition sera particulière à deux niveaux. La Marche marquera les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie et rendra, pour la première fois, hommage aux victimes de la Shoah d’Afrique du Nord.

42 survivants de la Shoah originaires d’Israël et d’autres pays dans le monde mèneront cette Marche à laquelle participeront aussi Yoav Kish, le ministre de l’Education, Doron Almog, le président de l’Agence juive, Yifat Ovadia Lousky, la présidente du KKL, Tom Nides, l’ambassadeur américain en Israël et son prédécesseur, David Friedman.

L’écrivain et poète, Ellina Birenbaum, née à Varsovie et qui a grandi dans le ghetto, a vécu la révolte avant d’être déportée à Majdanek puis à Auschwitz. Elle sera présente lors de cette Marche des Vivants.

Des descendants des résistants juifs seront aussi présents.

Par ailleurs, Iris et Haïm Taïeb, petits-enfants de déportés juifs tunisiens à Auschwitz allumeront, pour la première fois, un flambeau qui sera dédié aux victimes de la Shoah en Afrique du Nord.

»Je suis fier et ému de mener la Marche des Vivants, pour la première fois, à la mémoire du merveilleux judaïsme tunisien, qui a été conquis par les Nazis et qui a souffert des persécutions antisémites, des travaux forcés et de la famine. Je marcherai avec, dans mon coeur, mon grand-père, Haïm Taïeb, dont je porte le nom et qui a été réquisitionné pour les travaux forcés, revenant avec la peau sur les os, martyrisé », a témoigné Haïm Taïeb, »Il est important que nous nous souvenions de l’histoire de la Shoah des communautés d’Afrique du Nord, pour que plus jamais ne se produise de Shoah, ni en Europe, ni en Afrique du Nord, ni dans aucun autre endroit dans le monde ».