Les opposants au gouvernement et à la réforme judiciaire ciblent ces derniers jours la communauté orthodoxe. Après la publication de quelques cas lors desquels des femmes ont été priées de s’asseoir à l’arrière du bus ou de se couvrir, les organisations féministes ont décidé d’organiser une marche dans Bné Brak, qu’elles ont appelée la ”marche de l’égalité”.

Ce soir (jeudi), elles étaient donc des centaines à défiler dans les rues de la ville orthodoxe. ”Vous ne nous effacerez pas” était l’un des slogans qui revenaient souvent.

Des pancartes réclamant l’enrôlement des orthodoxes à l’armée ont aussi été brandies.

Les organisateurs estiment que sous couvert de la réforme judiciaire, le gouvernement veut instituer une discrimination contre les femmes dans le pays. ”Nous disons aux dirigeants du public orthodoxe et au gouvernement: jusqu’ici! Nous ne permettrons pas de coercition religieuse, de discrimination envers les femmes et l’inégalité dans la charge sécuritaire! Nous ne vous laisserons pas, sous couvert de la réforme, transformer Israël en dictature à la turque”.

Les rabbins de Bné Brak avaient appelé aujourd’hui les habitants à éviter de se rendre sur les lieux de la manifestation et à tout faire pour ne pas entrer en conflit avec les manifestants. Certains des habitants ont essayé de dialoguer avec les manifestants.

Des pancartes ”Gauchistes traitres” ont été aperçues et quelques disputes ont éclaté.

Dans une base de Tsahal à Pardess Hanna, des soldates, de service en cuisine, avaient mis de la musique et chantaient, quand des soldats religieux sont arrivés pour manger. Il a alors été demandé aux femmes d’arrêter de chanter pour respecter les convictions des soldats. Les soldates se sont plaintes et l’affaire est arrivée dans la presse.

Un groupe de femmes a décidé d’aller ce dimanche devant la base en question, pour un ”tour de chant”, afin de protester contre ce qu’elles considèrent comme une discrimination intolérable: ”Il est temps de rappeler à Tsahal et au gouvernement le plus religieux et le plus extrémiste qui n’ait jamais existé qu’ils ne nous feront pas taire”.