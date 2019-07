C’est un syndrome récurrent depuis plus d’un siècle dans les mouvements idéologiques de gauche: les grands principes moraux dont ils se parent fondent comme neige au soleil dès qu’il s’agit d’intérêts politiques du moment. « L’intérêt supérieur du Parti » disait-on à l’âge d’or du Parti communiste.

En Israël, nos chers défenseurs de la morale suivent le même chemin dès que cela sert le but recherché: faire tomber Binyamin Netanyahou et ramener la gauche au pouvoir.

Ainsi, l’écrivain David Grossman, l’un des hérauts de l’extrême gauche israélienne, a tenu des propos en se sens lors de son intervention devant la convention de Meretz: « Barak hait Binyamin Netanyahou plus que tout autre, et l’esprit mauvais qu’il crée dans le pays. Certes, Ehoud Barak était Premier ministre et ministre de la Défense lors des événements d’Octobre 2000, certes il est ami avec un pédophile. Mais est-ce que cela rend ‘interdit de mariage?’ Absolument pas! »

L’absolution est totale.

Dans son discours, après avoir qualifié la démarche d’Ehoud Barak de « brillante », David Grossman lançait un avertissement: « Il faut se rappeler d’une chose: les élections du mois de septembre seront peut-être la dernière occasion de sauver les valeurs de démocratie, d’égalité, de tolérance, de lutte contre l’occupation et de marche vers la paix. Si le centre-gauche ne l’emporte pas cette fois-ci, lors des prochaines élections, la majorité raciste d’apartheid restera invaincue pendant de longues années ». Rien que cela.

L’attitude de David Grossman a fait brièvement réagir le journaliste Yinon Magal: « Le grand-prêtre de la gauche a dit: ‘Regardez les amis! C’est vrai, Barak a tué des Arabes! C’est vrai, c’est l’ami d’un pédophile! Mais il est contre Bibi! »

Ce qui justifie donc tout.

Photo Gili Yaari / Flash 90