D’après Al Jazeera et des sources malaisiennes, le mossad aurait essuyé un sérieux revers de la part des autorités malaisiennes.

Des agents malaisiens employés par le mossad aura enlevé un Palestinien, le 28 septembre dernier, à Kuala Lumpur, soupçonné de travailler pour la branche armée du Hamas. Ce dernier était en compagnie d’un deuxième palestinien qui, lui, n’a pas été enlevé. C’est ce dernier qui a donné l’alerte et porté plainte, quelques minutes après l’enlèvement de son camarade.

Les ravisseurs malaisiens ont agi à visage découvert et n’ont pas pris soin de cacher la plaque d’immatriculation du véhicule à bord duquel ils sont emmené leur cible.

Ils auraient ensuite conduit le Palestinien dans un appartement où ils l’auraient frappé pour obtenir des informations.

Selon les données rapportées par des responsables malaisiens, les hommes du main du Mossad auraient eu des problèmes de communication avec leurs employeurs et il s’avère que l’homme qu’ils ont laissé s’enfuir était la cible principale de l’opération.

Au bout de 24 heures, les forces de l’ordre malaisiennes ont réussi à localiser le Palestinien et ont donné l’assaut, à la grande surprise des ravisseurs. L’otage a été libéré et lui et son camarade sont sortis du territoire malaisien.

Ce n’est pas la première fois que le Mossad agit en Malaisie. En 2018, un des responsables du Hamas y avait été éliminé. Bien que le Mossad ne l’a jamais confirmé, la responsabilité de cette opération lui avait immédiatement été attribuée par le Hamas.

Le Mossad n’a pas réagi à la publication de l’information concernant cet enlèvement manqué, il y a quelques semaines.