Le mouvement de réservistes qui annoncent qu’ils ne se présenteront plus en milouïm prend de l’ampleur, si l’on en croit les dernières lettres publiées.

Vendredi, plus de 1000 réservistes de l’armée de l’air et aujourd’hui (samedi), plus de 10000 réservistes de différentes unités de l’armée ont annoncé leur intention de suspendre leur service volontaire si la loi sur la clause de raisonnabilité passait à la Knesset cette semaine.

Face à ces chiffres rappelons que la semaine dernière, une pétition a été signée par près de 80000 réservistes qui ont affirmé qu’ils serviraient quoi qu’il arrive. Plusieurs lettres ont été publiées par des réservistes qui disent même être prêts à augmenter leur période de milouïm si cela s’avérait nécessaire.

Par ailleurs, le fait que ces lettres de menaces ne soient signées que par des initiales ne permet pas de savoir quelle proportion de signataires est effectivement encore appelé en milouïm et quelle proportion ne sert de toute façon déjà plus.

D’après un sondage publié sur la chaine N12, 54% des Israéliens n’approuvent pas l’attitude des réservistes qui menacent de suspendre leur service. 36% les soutiennent.

Parmi ces soutiens, on trouve une longue liste d’anciens Chefs d’Etat-major, d’anciens chefs du Mossad ou du Shabak et d’anciens généraux. Mais les citoyens israéliens y sont, eux, donc majoritairement opposés.