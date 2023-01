Comme l’avaient annoncé le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, la maison du terroriste qui a perpétré l’attentat à Neve Yaakov et assassiné 7 Juifs a été condamnée, un peu plus de 24 heures après l’attentat.

נאטם בית המחבל שביצע את הפיגוע בנווה יעקב. כך זה נראה pic.twitter.com/27EMbqtKFF — יוסי יהושוע – Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) January 29, 2023

La police a déclaré: »Cette nuit, toutes les entrées de la maison du terroriste ont été condamnées après l’obtention de toutes les autorisations nécessaires et sur ordre des autorités politiques. La maison a été auparavant évacuée de ses habitants ».