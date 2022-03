Au coeur de Tel Aviv, dans un immeuble de la rue Pinsker, se trouve un appartement d’une pièce et demi que Vladimir Poutine avait acheté à sa professeur adorée. Mina Youditskya Berliner enseignait l’allemand à Poutine au lycée de Pétersbourg. Elle a fait son alya en 1973 et suivait de loin son ancien élève devenu premier ministre et président de la Russie. Elle a repris contact avec lui en 2005, lorsqu’elle s’est présentée à l’ambassade pour un événément officiel et a été immédiatement reconnue par Vladimir Poutine. Par la suite, elle a reçu la visite d’un diplomate russe qui l’a informée que le président russe voulait lui acheter un appartement.

Dans une interview donnée au Yediot Aharonot en 2014, elle confiait : »Lorsque j’ai reçu l’appartement, j’ai pleuré ». Poutine lui aurait par ailleurs offert une montre sur laquelle était gravé »De la part du Président ».

Berliner est décédée en 2017, à 96 ans. A son décès, Mina Berliner a fait don du bien immobilier à l’ambassade de Russie en Israël qui se sert aujourd’hui des dépendances comme le parking mais l’appartement reste vide.