Ori Ansbacher hy »d

Trois juges à la Cour suprême ont rejeté jeudi l’appel de la famille d’Arafat Arfaya, violeur et assassin d’Ori Ansbacher hy’’d. La famille était représentée par l’avocate habituelle des terroristes Leah Tsemel. Cette dernière arguait notamment que l’assassin était « analphabète, souffrant de troubles psychiques et qu’il n’était pas politisé » ! L’avocate prétendait que le mobile nationaliste et terroriste lui était venu à l’esprit uniquement durant les interrogatoires. Il était allé jusqu’à prétendre qu’il ne savait pas à priori que sa victime était juive et qu’il aurait agi de la même manière envers une jeune fille arabe, mais sans la tuer !!

La défense a également avancé que l’assassin ne vivait plus vraiment dans la maison de ses parents qui est destinée à être détruite.

Les juges, par deux voix contre une, ont donc rejeté l’un après l’autres les arguments de la défense, y compris celui des troubles psychiques, la défense n’ayant pas réussi à produire le moindre certificat médical les prouvant. La maison du terroriste sera donc détruite.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90