La Maison-Blanche a très vivement réagi à l’annonce faite par Téhéran selon laquelle l’Iran a franchi la quantité d’uranium enrichi autorisée par l’accord de Vienne de 2015. Le communiqué va très loin en affirmant être persuadé que l’Iran a en fait violé les accords depuis le début.

Au nom du président Donald Trump, le communiqué annonce que les pressions maximales contre l’Iran se poursuivront jusqu’à ce que le régime change radicalement d’attitude, et répète que « les Etats-Unis ne permettront jamais à l’Iran de développer l’arme atomique ».

Lors d’une cérémonie de remise de distinctions militaires, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a également évoqué cette question. Il a rappelé que les archives iraniennes que le Mossad avait réussi à ramener de à Téhéran avait déjà prouvé que l’accord avec l’Iran était une grande duperie. Il a annoncé qu’Israël fournira bientôt des preuves supplémentaires montrant que l’Iran a menti depuis le début.

Puis, le Premier ministre a lancé un appel solennel aux pays européens: « Je le dis et je le répète: nous ne permettrons pas à l’Iran de se doter de la bombe atomique. En ce jour, je lance un appel solennel à tous les pays européens: tenez vos engagements! Vous avez promis d’agir dès le moment où l’Iran violera l’accord. Vous avez promis que les sanctions prises par le conseil de sécurité seraient automatiquement reconduites. ‘Just do it! »

