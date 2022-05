La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian (EELV), était en viste la semaine dernière à Ramat Gan, à l’occasion des trente ans du jumelage entre les deux villes.

Le voyage de la délégation strasbourgeoise a été organisé en coopération avec le FSJU Grand Est et le FSJU Israël.

L’un des objectifs affichés de ce déplacement était de découvrir des avancées et des projets écologiques portés en Israël. Ainsi, la maire de Strasbourg s’est longuement entretenue sur ce sujet avec son homologue Carmel Shama Hacohen et a visité une école de Ramat Gan qui possède un »toit vert ». Les élèves de l’école ont transformé le toit en potager. Ils apprennent le cycle des végétaux et consomment chez eux les légumes qu’ils cultivent.

La délégation a rencontré des entrepreneurs qui possèdent des start ups tournées vers des innovations écologiques et des idées de partenariat ont également germé avec les scouts et les équipes sportives de Ramat Gan.

Par ailleurs, la délégation strasbourgeoise a rencontré la ministre israélienne de l’Environnement, Tamar Zandberg. « J’ai été particulièrement enthousiasmée par la rencontre avec la Ministre israélienne de l’Environnement, Tamar Zandberg, native de Ramat Gan. Féministe engagée, attachée aux questions d’égalité et de justice sociale, elle développe à l’échelle du pays une ambitieuse politique de développement des transports publics, de transition vers les énergies renouvelables, dont le solaire, et de renouvellement urbain », écrit Jeanne Barseghian sur sa page FaceBook.

Les maires des deux villes jumelées ont aussi convenu de renforcer leur coopération dans d’autres domaines comme celui la recherche médicale.

Dans un post publié sur sa page FaceBook, Jeanne Barseghian résume son voyage et exprime son enthousiasme à avoir découvert le pays: »C’était mon premier voyage en Israël, j’étais curieuse de ce pays, heureuse de le découvrir. Tel-Aviv est une ville surprenante, cosmopolite, jeune et tournée vers l’avenir. J’ai rencontré là-bas une société pleine d’envies, créative et impatiente, ouverte sur les questions du genre et des identités, en pointe concernant les droits des femmes ».

Une invitation a été lancée à Carmel Shama Hacohen et à ses équipes pour venir à Strasbourg prolonger ces échanges et les projets qui ont été lancés.

Photo: Avishai Teicher via the PikiWiki – Israel free image collection project