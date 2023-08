Aliza Bloch, la maire de Beth Shemesh, inaugurait hier une nouvelle école de la hassidout Vizhnitz, quand un groupe d’orthodoxes extrémistes a jeté des pierres sur le bâtiment où elle se trouvait ainsi que sur son véhicule stationné devant. Ils ont également crevé les pneus et l’ont rendu totalement inutilisable. Puis, ils se sont postés devant l’école, ont allumé des feux et brûlé des poubelles.

Pendant près d’une heure, la maire a dû se barricader à l’intérieur de l’école avant que la police n’intervienne et qu’elle ne soit exfiltrée saine et sauve.

Un policier a été légèrement blessé au bras par un jet de pierre.

Plus tard dans la nuit, Aliza Bloch a publié une vidéo dans laquelle elle déclare: ”Il s’agit d’un groupe de fanatiques qui n’ont pas beaucoup apprécié notre action, ni la direction dans laquelle nous menons la ville. Ils ont manifesté et crié, ce n’était vraiment pas agréable. Nous ne laisserons pas ce genre d’attitudes nous dicter l’ordre du jour et avoir une influence sur nous. Je sais qu’ils représentent un petit groupe. L’immense majorité du public dans notre ville veut vivre ensemble tranquillement. Nous ne devons pas avoir peur ni laisser ces comportements influencer notre action”.

Le ministre de l’Intérieur, Moshé Arbel, a lui aussi réagi à l’incident: ”J’ai parlé ce soir avec la maire de Beth Shemesh, le Dr Aliza Bloch, après l’attaque violente qu’elle a subie. La violence est un symptôme grave qu’il faut éliminer à la racine. J’attends des autorités d’application de la loi qu’ils agissent immédiatement pour préserver la sécurité des élus locaux”.