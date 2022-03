La semaine dernière, le ministre des Cultes, Matan Kahana a nommé de nouveaux membres dans les conseils religieux municipaux de plusieurs villes du pays.

Il a tenu à y nommer des femmes, fait historique dans l’histoire de ces conseils. Il a même été encore plus loin, en annonçant d’emblée qu’il ne soutiendrait plus les conseils religieux qui ne comporteraient pas de femmes en leur sein.

Mardi dernier donc, il a mis en oeuvre sa politique en nommant des femmes dans les conseils de sept villes du pays, en remplacement de membres dont le mandat arrivait à expiration. Ainsi, 40% des nominations effectuées la semaine dernière sont féminines. »L’intégration des femmes dans les rouages des services cultuels est une des missions principales que je veux remplir », a déclaré le ministre Kahana. Pour lui, la nomination de femmes à ce genre de postes est la voie royale pour que ces conseils reflètent la composition de la population.

Matan Kahana. Photo: Yossi Zelinger/Flash90

A la mairie de Beth Shemesh, on conteste cette vision. La maire Aliza Bloch, elle-même religieuse, a décidé d’attaquer le ministre pour sa décision de nommer une femme au conseil religieux de sa ville. Elle lui reproche d’avoir raccourci le mandat des représentants précédents afin de nommer une femme à leur place, et ce pour des raisons politiciennes. En outre, elle estime que le ministre n’est pas investi de l’autorité pour effectuer une telle démarche, sans aucune base factuelle et sans consultation préalable avec le maire.

»Le ministre Kahana a porté atteinte, par sa décision unilatérale, au tissu social particulier de la ville de Beth Shemesh », a ainsi reproché Aliza Bloch, »L’idée qu’un ‘gouverneur’ assis à Jérusalem décide du sort des provinces n’est plus de notre temps. Kahana a choisi d’ignorer les 150000 habitants de Beth Shemesh, il ne connait rien de la ville et je me dresserai contre tous ceux qui tenteront de gagner des points politiques sur le dos de la ville et de ses habitants ».

Rappelons que Beth Shemesh est une ville où vit une importante population orthodoxe dont certaines franges ont parfois manifesté de manière violente contre ce qu’elles considèrent comme une atteinte à leur mode de vie.