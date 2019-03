Dans leur livre-enquête, Jonathan Hayoun et Judith Cohen Solal montrent comment le parti de Marine Le Pen a tenté de séduire la communauté juive de France.

Il n’aura échappé à aucun observateur que, depuis qu’elle a pris les rênes du Front national, rebaptisé Rassemblement national, Marine Le Pen a lancé une offensive de charme en direction de la population juive de France. Dans la foulée, quantité de responsables et de cadres de son parti s’y sont lancés à leur tour. C’est ce que documentent avec précision Jonathan Hayoun et Judith Cohen Solal dans La Main du Diable, livre qui résulte de leur enquête à travers la France, au cours de laquelle ils se sont plus précisément attachés à aller regarder de près comment se comportaient les maires FN avec les communautés juives de leurs villes. Sur le bandeau de l’ouvrage est écrit «Comment l’extrême droite a voulu séduire les Juifs de France», et on découvre qu’en effet les lepénistes d’aujourd’hui n’ont pas lésiné à la tâche.

Il peut paraître surprenant que la formation fondée par Jean-Marie Le Pen, en compagnie de militants connus, comme le rappellent les auteurs, pour leur engagement passé dans la Collaboration, en arrive à se présenter, après quarante ans d’antisémitisme plus ou moins clairement affiché, comme le meilleur rempart susceptible de protéger les Juifs. «Qui mieux que nous pour défendre la communauté juive !», s’écrie ainsi Robert Ménard, élu maire de Béziers avec le soutien du parti lepéniste, lors de son entretien avec Judith Cohen Solal et Jonathan Hayoun. Ce même Robert Ménard qui a cependant embauché pour diriger son cabinet André-Yves Beck, issu du groupuscule antisémite Troisième voie. Les auteurs mettent en évidence comment le désormais Rassemblement national fonctionne sur une orientation idéologique pour le moins ambiguë, si ce n’est carrément contradictoire, cherchant à rallier les Juifs sans pour autant vouloir rompre avec l’héritage antisémite du père fondateur.

Bernard Schalscha