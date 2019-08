La Koupat Holim Maccabi n’en finit pas de faire parler d’elle. Et pour cause, elle est de plus en plus présente à Jérusalem et dans ses alentours. Dernières évolutions en date : l’ouverture de deux nouveaux centres médicaux, l’un à la Moshava Yevanit, dans la capitale et l’autre à Shaar Binyamin, offrant un accès plus facile aux soins à des milliers de personnes.

Osnat Demri, directrice du centre de la Moshava Yevanit et Hila Leshem, celle du centre de Shaar Binyamin, nous en disent davantage.

Chaque patient compte

La koupat holim Maccabi a développé, ces dernières années, une qualité de services de soins dont elle peut se vanter. Des centres modernes, des démarches simplifiées par une application numérique performante, une médecine de proximité et de pointe et la meilleure mutuelle actuellement sur le marché. Elle aurait pu se contenter de cette réputation et concentrer ses services dans quelques points centraux de chaque région. Mais ce n’est pas la politique de la maison. »Il est important pour nous d’aller au plus près de chaque patient », nous explique Hila Leshem. Ce n’est pas au patient d’aller vers sa caisse de santé mais à celle-ci d’aller vers le patient.

C’est pourquoi, ces dernières années ont été marquées par l’ouverture régulière de nouveaux centres de soins. »La région Binyamin est la plus grande région du pays », souligne Hila, »nous y possédions quelques adresses mais il manquait un lieu à l’image de ceux que nous proposons à Jérusalem. Nous avons compris l’importance de se développer dans cette zone ».

Depuis le 1er août, les habitants de la région peuvent donc bénéficier d’un centre flambant neuf, situé dans une zone commerciale et administrative centrale.

»La création de ce centre a fait suite à de nombreuses discussions avec les habitants sur le terrain », nous raconte la directrice, »nous avons été à l’écoute des gens et de leurs besoins dans les différents domaines médicaux ».

C’est la même démarche qui sous-tend la création du centre de la Moshava Yevanit situé au 18 rehov Elazar Amodaï. »Il s’agit de notre 23eouverture à Jérusalem, en quelques années seulement », précise Osnat Demri. Il existait certes un centre à Arnona, mais il commençait à être surchargé, d’où la nécessité de cette nouvelle adresse. »Notre ambition est de couvrir toutes les quartiers de Jérusalem, avec des services adaptés aux différentes populations ».

Hila Leshem

Toute la médecine de proximité sous un seul toit

« Aujourd’hui, le centre de Shaar Binyamin abrite un laboratoire, une infirmerie, des médecins généralistes et un secrétariat. A court terme, on pourra y trouver aussi pédiatres, gynécologues, diététiciennes et autres spécialités », résume Hila. La pharmacie de Shaar Binyamin, toute proche, fonctionne en accord avec la Maccabi. « Nous sommes en évolution constante pour répondre aux besoins de nos patients. D’ailleurs, nous avons déjà un médecin francophone sur place, qui fournira un service adapté aux nombreux olim de France de la région ».

Osnat Demri

Désormais dans le quartier de la Moshava Yevanit, médecins généralistes, gynécologues, orthopédiste, infirmières, laboratoire et secrétariat seront au service des membres de la Maccabi. »Nous avons aussi mis au point un accord avec Terem, Rue Daniel Yanovski, pour une prise en charge des radios prescrites par nos médecins », ajoute Osnat. »Le Dr Michel Derhy, francophone, consulte tout près du centre de la Mochava Yevanit. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les difficultés des patients olim, liées à la langue et aux différences de mentalités. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, nous nous sommes dotés d’une conseillère francophone, qui est à l’écoute de cette population, connait ses besoins et nous aide à cibler notre offre. Elle organise aussi des conférences sur des sujets de santé, pour que tout le monde ait accès non seulement aux soins mais aussi au savoir. La Maccabi montre aussi cette politique de proximité avec les Francophones en étant partenaires d’événements réservés à cette communauté, tout au long de l’année ».

Ces récentes ouvertures offrent un service complet, plus proche et plus rapide ; l’augmentation de l’offre permettant de réduire les temps d’attente pour avoir un rendez-vous. La Maccabi poursuit sur sa dynamique et on nous murmure qu’elle ne compte pas s’arrêter là…

Centre Shaar Binyamin, zone commerciale Shaar Binyamin

02-5061860

Centre Moshava Yevanit, Rehov Elazar Hamodaï 18, Jérusalem

02-5060390

Renseignements en français : 0586634120

french@mac.org.il

www.maccabi4u.co.il