La députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) a déposé une proposition de visant à faire du jour de Tich’a BeAv la journée nationale du lien éternel du peuple juif avec Jérusalem et le Temple. Cette proposition a obtenu le soutien de 34 députés, tant de la coalition que de l’opposition. Mais n’étant pas arrivé à un consensus, la commission interministérielle législative a décidé de reporter les débats de plusieurs semaines. Yoaz Hendel (Tikva ‘Hadasha) et Ayelet Shaked se sont prononcés en faveur de la loi, estimant que la jeunesse israélienne n’est pas assez informée sur l’importance de la journée, notamment du fait qu’elle tombe durant les vacances d’été. Parmi les ministres qui ont voté contre le texte, Zeev Elkin et Gideon Saar, de Tikva ‘Hadasha qui se sont ainsi alignés sur la ministre Tamar Sandberg de Meretz !

Orit Struck a réagi à ce report qui risque de glisser vers un pour abandon : « Un peuple qui ne se souvient pas de son passé vivra un présent insignifiant et un avanir brumeux. C’est pour cela que la journée de la destruction, son souvenir, l’espoir et les prières en vue de la Rédemption qui ont animé notre peuple durant toutes ces annles d’exil doivent être marqués par la Knesset de manière solennelle, en présence des plus hautes autorités de l’Etat… »

La députée a espéré que sa loi sera finalement proposée et qu’elle obtiendra un large consensus parmi les députés juifs de la Knesset.

