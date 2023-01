Cette nuit (lundi à mardi), la Knesset a voté en première lecture avec 89 voix pour, la loi sur l’expulsion des terroristes.

D’après cette proposition de loi déposée par le député et président de la coalition, Ofir Katz, toute personne qui s’est rendue coupable d’un acte terroriste et qui reçoit pour cela de l’argent de l’Autorité palestinienne sera expulsée dans les territoires de Judée-Samarie ou à Gaza. Le ministre de l’Intérieur pourra le déchoir de sa citoyenneté ou de son statut de résident en Israël.

Dans le texte d’explication de la loi, on peut lire: »Plusieurs citoyens ou résidents israéliens reçoivent aujourd’hui des salaires mensuels de l’Autorité palestinienne en guise de salaire et de récompense pour un acte terroriste. Ces salaires augmentent avec le nombre d’années en prison. Il n’est pas concevable que des citoyens et des résidents israéliens qui ont trahi l’Etat et la société israélienne acceptent en plus de toucher un salaire de l’Autorité palestinienne pour un acte terroriste tout en continuant à jouir du statut de citoyen ou de résident israélien ».

Hier lors des réunions de partis à la Knesset, le ministre de la Sécurité nationale et chef du parti Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, a déclaré: »Bientôt, nous légiférerons sur la peine de mort pour les terroristes. Une personne qui commet un massacre contre des citoyens doit finir sur une chaise électrique ».