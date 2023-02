Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu à faire une mise au point après l’annonce du parti Shass d’une proposition de loi concernant le Kotel.

La loi prévoit une peine de six mois d’emprisonnement pour toute personne qui serait vêtu de manière immodeste ou qui jouerait d’un instrument de musique sans autorisation préalable, sur l’esplanade du Kotel.

« Le statut quo au Kotel, qui nous est cher, sera préservé », a martelé le Premier ministre. Il a assuré que la loi ne serait pas à l’ordre du jour et ce en accord avec tous les responsables de la coalition. « Même si elle était présentée, ce serait sans les clauses sur la tenue vestimentaire et les instruments de musique qui ont été écrites il y a 40 ans et qui ne sont acceptées par personne », a-t-il ajouté.

Le parti Shass a ensuite publié un communiqué dans lequel il explique que la proposition de loi était motivée par l’exigence de la Cour suprême de recevoir une réponse du gouvernement concernant la mise en place d’un espace mixte sur l’esplanade du Kotel. « Le gouvernement ayant accepté de demander un report, nous avons retiré notre projet de loi. Shass n’a jamais eu l’intention d’appliquer des sanctions pénales pour des tenues vestimentaires ou l’utilisation d’instruments de musique. Ces dispositions sont une retranscription de celles prévues dans un réglement qui date de 1981 et qui auraient été retirées lors des discussions en commission ».