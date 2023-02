La Knesset en séance plénière a adopté, en lecture préliminaire, le projet de loi présenté par le député Youli Edelstein (Likoud), président de la commission des Lois, visant à annuler le désengagement dans le Nord de la Samarie. Il a été approuvé par 62 députés contre 36 qui s’y sont opposés.

La proposition doit maintenant être confiée à la commission de la Knesset qui devra déterminer quelle commission parlementaire devra en débattre.

Dans son projet, Edelstein a proposé d’annuler les parties de la loi impliquant un retrait et une évacuation mais de maintenir les articles concernant l’indemnisation des Israéliens qui ont été déracinés de chez eux et ont perdu tous leurs biens.

Edelstein a déclaré à Aroutz 7 après le vote : « Le terrorisme en Judée-Samarie nous inquiète d’abord et avant tout dans le nord de la Samarie. Je ne vois pas cela comme une surprise. L’explication logique est que là où il n’y a pas de localités juives ni de population civile, il est très difficile de maintenir un contrôle effectif du territoire au fil du temps ».

Il a ajouté : « Alors que nous traitons de choses importantes, un processus encore plus important se déroule sous notre nez. Les Palestiniens, avec l’encouragement et le soutien de l’Union européenne, s’emparent de la zone C et établissent un état de fait sur le terrain ».

Edelstein a remercié la ministre Orit Strok et Yossi Dagan, qui l’avaient aidé et soutenu dans cette démarche. Et d’affirmer : « Ensemble, nous tous, nous changerons la face de l’Etat d’Israël et assurerons l’avenir des prochaines générations. Lorsque nous avons renoncé à des territoires, nous avons reçu des missiles, et si nous les récupérons, nous retrouverons la vie ».