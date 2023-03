La Knesset a adopté aujourd’hui (mercredi), en lecture préliminaire, la loi sur la peine de mort pour les terroristes présentée par la députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit).

Elle est passée avec 55 voix pour et 9 contre.

Au sein de la coalition, les partis orthodoxes s’opposent à cette loi pour des raisons de hala’ha (loi juive).

Les membres de Yahadout Hatorah sont sortis au moment du vote. Au sein de l’opposition, ceux d’Israël Beitenou ont voté pour.

»La série d’attentats à Hawara et dans la vallée du Jourdain lors desquels les terroristes ont réussi à s’enfuir et à s’en sortir vivants illustrent plus que jamais l’importance de cette loi », a déclaré Limor Son Har Meleh. »Il est impensable que des sauvages pareils, soient arrêtés puis libérés au bout de quelques années et reprennent leurs activités terroristes et – pire encore – deviennent des symboles et des exemples. Il n’y a pas de place sur terre pour ces sauvages, chaque minute où ils continuent à respirer est une honte pour l’Etat d’Israël et pour le peuple de retour à Sion ».