C’est la fin d’une saga qui aura duré plus de huit mois. La loi sur la citoyenneté est passée ce soir à la Knesset grâce au vote conjoint d’une partie de la coalition avec une partie de l’opposition. Meretz et Raam, partis de la coalition gouvernementale, ont voté contre.

Remontons aux débuts de la coalition actuelle. L’un des premiers défis qu’elle doit relever est le renouvellement de la loi sur la citoyenneté. Celle-ci qui doit être revotée chaque année, permet à Israël de mettre des conditions au regroupement familial des Arabes israéliens avec ceux de l’Autorité palestinienne ou d’autres pays de la région.

Lorsqu’Ayelet Shaked, ministre de l’Intérieur, a présenté cette loi au vote de la Knesset l’été dernier, l’opposition, décidée à lui faire la vie dure, a voté contre. A l’intérieur de la coalition, cette loi est rejetée par le parti Raam mais aussi par Meretz et une partie de Avoda. Résultat : la ministre a essuyé un échec, la loi n’est pas passée.

Compte-tenu de la sensibilité du sujet puisqu’il s’agit de la sécurité du pays, elle n’a pas pour autant été abandonnée.

L’opposition et plus particulièrement la Tsionout Hadatit, représentée par le député Simha Rotman, exigeait des négociations avec elle pour voter en faveur de la loi. Elle voulait y apporter des amendements qu’elle jugeait indispensables avec pour objectif final d’en faire une loi fondamentale, qu’il ne sera plus nécessaire de revoter.

Pendant huit mois donc, Ayelet Shaked et Simha Rotman ont mené un marathon de négociations. La ministre avait, en outre, la difficile tâche de convaincre des membres de sa propre coalition, d’accepter les changements demandés par l’opposition.

Ce soir, donc, ces efforts conjoints entre l’opposition et la coalition ont payé, pour le bien de l’Etat d’Israël.

Simha Rotman signe une victoire remarquable dans sa carrière politique naissante. Il a réussi à imposer des modifications significatives à cette loi :

mise en place de quotas et d’une transparence sur le processus de regroupement familial

introduction d’une clause d’objectif : outre le but sécuritaire, a été introduit un but démographique afin que l’Etat d’Israël reste juif et démocratique

toute personne qui a reçu le droit de s’installer en Israël par cette loi et qui se montrera déloyal envers l’Etat d’Israël – en brandissant un drapeau palestinien, par exemple – se verra retirer son visa de résident

la durée de vie de cette loi sera de 12 mois et non de 18 mois comme le voulaient les députés de Yesh Atid

Le vote de cette loi a donné lieu à un vif échange entre Mansour Abbas et Ahmed Tibi. Le premier a annoncé que son parti voterait contre même si la loi était transformée en motion de confiance envers le gouvernement.

Le parti de Betsalel Smotrich a hésité jusqu’à la dernière minute après avoir eu connaissance d’un accord qui semblerait avoir été conclu entre Bennett et Abbas et qui promettrait à ce dernier une compensation dans le Neguev au vote de la loi sur la citoyenneté.

Smotrich a finalement déclaré : »La loi sur la citoyenneté menée par le député Rotman est une loi indispensable et très importante pour la préservation de l’Etat d’Israël et nous voterons en sa faveur ».

Ayelet Shaked a célébré le vote de cette loi sur les réseaux sociaux : »Etat juif et démocratique – 1, Etat de tous ses citoyens – 0 ».

Elle a déclaré après le vote : »Il s’agit d’une loi sioniste, nationaliste et de premier plan sécuritaire, que nous ne pouvions pas abandonner pour des raisons politiciennes. Le rassemblement des forces de la coalition et de l’opposition a permis un résultat important pour la sécurité du pays et pour son caractère juif. Je remercie tous les députés qui ont fait preuve de responsabilité et ont voté en faveur de cette loi ».