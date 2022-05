La députée Orit Struck (Hatsionout Hadatit) a présenté aujourd’hui devant la Knesset une loi visant à interdire de procurer certains avantages aux prisonniers sécuritaires.

Cette proposition fait suite aux demandes des familles endeuillées qui ont supplié ces derniers jours les députés de voter en faveur d’une telle loi.

Pas plus tard qu’hier la veuve de Boaz Gol, z’l, assassiné à Elad, a parlé au téléphone à Naftali Bennett et lui a demandé d’agir en ce sens: »Comment puis-je expliquer à mon petit garçon que celui qui a assassiné son père profite d’avantages en prison? », lui a-t-elle demandé.

Le journaliste Tsahi Daboush a énuméré tous ces avantages: études pour le bac, visites de la famille, journal, abonnement à un magazine, appels téléphoniques à leur famille, soins dentaires, télévision, livres, instruments de musique, 1600 shekels pour cantiner, envoi et réception de lettres, examens médicaux tous les ans, jeux de société, albums photos et disque de leurs événements familiaux, équipements sportifs, visites de députés et cuisine en groupe.

Orit Struck a donc décidé de proposer une loi qui retire la majeure partie de ces avantages aux prisonniers qui reçoivent un salaire de l’Autorité palestinienne et qui sont donc identifiés comme ennemis.

La loi prévoyait que ces prisonniers ne bénéficient plus que du strict minimum.

Les familles endeuillées par les derniers attentats ont soutenu ouvertement cette démarche, des plus anciennes aussi. Ainsi, aujourd’hui, Dvora Gonen (la mère de Dany Gonen, z’l) et Orit Ettinger Marek (la fille du Rav Michaël Marek, z’l) s’étaient déplacées jusqu’à la Knesset pour parler aux députés de Yamina et de Tikva Hadasha.

Finalement, la proposition de loi n’est pas passée, elle a recueilli 51 voix pour et 62 voix contre.