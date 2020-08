Depuis le début de la semaine, pas moins de 152 incendies ont été provoqués sur le territoire israélien du fait de lancer de ballons piégés et incendiaires. Au début de la semaine également, le ministre de la Défense Benny Gantz, avait prévenu le Hamas sur un ton martial : « La loi pour un ballon sera la même que pour une roquette ! » Alors imaginons que 152 roquettes aient été tirées en direction d’Israël durant ces cinq jours, et nous sommes obligés de constater que le ministre de la Défense perpétue la politique de menaces non suivies d’effets face au Hamas. Ne parlons pas de ses promesses électorales à propos de « zéro roquette, zéro ballons piégés et zéro valise d’argent » s’il devenait Premier ministre.

Sur le terrain, la délégation qatarie s’apprête à quitter Gaza après avoir déposé une valise débordant de dollars mais sans que le Hamas ait pour autant accepté de cesser ses agressions. Au contraire, les responsables de l’organisation terroriste menacent Israël de poursuivre et même multiplier les provocations tant qu’Israël n’accédera pas à toutes ses exigences, parmi elles, la levée du blocus maritime. Le Hamas accuse Israël d’exiger le « calme en échange du calme » et a promis de « prochains jours très chauds ».

La montée en flèche du nombre de gazaouis atteints du Corona ne semble pas détourner le Hamas de sa préoccupation principale : nuire à Israël.

Photo Hassan Jedi / Flash 90