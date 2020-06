Après heures de débats et le rejet de nombreuses « réserves » émises par l’opposition, la Knesset a adopté lundi soir tard la loi dite « norvégienne » en 2e et 3e lectures, par 66 voix contre 43. Cette loi permettra à des ministres ou vice-ministres de céder leur place de député et faire ainsi entrer des candidats suivants de la liste de leur parti. Ce sont en tout treize nouveaux députés qui feront leur entrée à la Knesset. Elément important qui concerne les francophones israéliens: le parti Shass pourra faire entrer trois nouveaux députés, dont le francophone Yossi Taïeb, n°12 sur la liste du parti orthodoxe séfarade. Par ailleurs, entreront à la Knesset: cinq députés Bleu-Blanc, trois députés de Yahadout Hatorah, et deux députés Likoud (Ariel Kelner et Osnat Mark)

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90