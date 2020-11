Après avoir été « enterrée » en 2011, la fameuse loi sur le financement étranger d’associations israéliennes est redéposée sur la table du gouvernement. Le député Ariel Kallner (Likoud), très actif sur cette question a déposé un texte de loi allant dans le même sens, qui vise à supprimer les avantages fiscaux accordés à une kyrielle d’associations israéliennes qui bénéficient de financements étrangers et qui agissent contre l’Etat d’Israël sur le plan politique, judiciaire, social et sociétal.

Selon cette loi, toute subvention en provenance d’un pays ou d’une organisation étrangères perçue par ces associations devra être soumise à un impôt de 65% et ne sera plus reconnue comme association exonérée d’impôt. De même, une telle organisation ou association ne sera plus reconnue comme institution publique à but non lucratif.

Dans son texte explicatif, le député écrit : « L’ingérence de d’institutions ou de pays étrangers qui inondent nos tribunaux de procédures judiciaires à buts politiques, qui veulent influer sur le débat politique en Israël ou modifier la nature de l’Etat juif et démocratique constituent une atteinte aux fondements mêmes de l’Etat d’Israël, de son indépendance et de sa souveraineté. Le combat contre la délégitimation d’Israël et l’ingérence étrangère est la continuation pour notre génération du combat pour l’indépendance. Il ne faut en aucun cas se résigner aux tentatives étrangères de se mêler du modelage de l’identité juive de l’Etat d’Israël au moyen de financement d’organisations qui suscitent la division , l’ingérence politique et parfois même financent indirectement (ou même directement) le terrorisme. cette loi que je présente réduira ce phénomène. Aux Etats-Unis, une telle loi existe déjà qui permet aux autorités compétentes d’établir un suivi constant des Ong qui agissent sur le territoire américain et bénéficient de financements étrangers ( Foreign Agents Registration Act). Nous aussi devons protéger l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique. Nous n’avons pas d’autre Etat ».

Une loi allant dans le même sens avait été présentée par Ofir Akounis en 2011. Le texte avait passé la commission interministérielle mais avant d’être présentée en lecture préliminaire à la Knesset elle avait stoppée par trois députés de l’ancienne garde du Likoud, Benny Begin. Michaël Eitan et Dan Meridor, qui depuis ont été désavoués par les adhérents du Likoud lors de primaires.

