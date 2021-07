La coalition gouvernementale n’a pas réussi à réunir une majorité pour la proposition de loi sur le cannabis et a préféré la retirer de l’ordre du jour. Et une nouvelle fois à cause de l’opposition du parti islamique Raam. Le texte de dépénalisation de la consommation de cannabis avait été présenté par Sharren Haskel (Tikva Hadasha). Il prévoit que la consommation de cannabis sera autorisée sauf dans les lieux publics, comme la cigarette. Ailleurs, les policiers n’auront plus le droit de fouiller les personnes pour trouver du cannabis ou les arrêter pour consommation. Parallèlement, les personnes se trouvant sous le coup d’une infraction pénale pour détention ou consommation de cannabis selon l’ancienne loi pourront saisir le ministre de la Justice afin qu’il efface l’infraction.

L’adoption de ce texte reste donc en suspens.

Photo Miriam Alster / Flash 90