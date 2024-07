La Knesset a adopté aujourd’hui (lundi) en première lecture par 63 voix pour et 9 contre, la loi définissant l’UNRWA comme une organisation de soutien au terrorisme. Cette loi permettra de fermer les activités de l’UNRWA sur le sol israélien.

Le député Dan Illouz (Likoud), membre de la commission Sécurité et Affaires étrangères, avait déposé cette proposition de loi. ”L’UNRWA est un organisme qui soutient le terrorisme, éduque à la haine et sert d’arrière-base aux terroristes”, a déclaré le député, ”Alors que l’Etat d’Israël demande au monde de cesser le financement de l’UNRWA, il la finance de facto par des réductions de taxe d’habitation et d’autres avantages dont elle jouit en tant qu’organisation. Il est temps de mettre un terme à ce cauchemar et d’annuler l’immunité dont bénéficie l’UNRWA, de cesser son financement et de la fermer une fois pour toutes”.

Par ailleurs la Knesset a également adopté par 50 voix pour et 10 contre la proposition de la députée Yulia Malinovsky (Israël Beitenou) appelant à cesser toute relation entre Israël et l’UNRWA définie comme ”une organisation terroriste”. ”L’UNRWA est une organisation terroriste, pas uniquement à Jérusalem. C’est une cinquième colonne en Israël. Il ne faut pas uniquement annuler les réductions de taxe d’habitation, mais tout doit lui être refusé”, a déclaré Malinovsky.

Une troisième loi concernant l’UNRWA a été adoptée sur la proposition du député Boaz Bismuth (Likoud), appelant à cesser toutes les activités de l’UNRWA sur le territoire israélien. Elle a été approuvée par 58 députés, 9 se sont opposés. ”Les employés de l’UNRWA ont agi main dans la main avec le Hamas dans le massacre cruel qui a eu lieu ce samedi noir. Les terroristes de l’UNRWA ont assassiné, violé, enlevé des Israéliens. L’UNRWA a été fondée en 1949 pour fournir une solution au problème des réfugiés palestiniens mais tout ce qu’elle a fait depuis le début a été de perpétuer ce statut de réfugiés. Les moyens énormes mis à sa disposition ont été utilisés pour des activités terroristes contre Israël”, a souligné Bismuth.