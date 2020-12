La loi de régularisation des « jeunes localités » en Judée-Samarie a été adoptée par la Knesset mercredi en lecture préliminaire par la Knesset. Le texte présenté par Betzalel Smotritch a recueilli 60 voix contre 40. A noter que le président du parti Telem, Moshé Yaalon, qui se dit de droite, a voté contre le texte. Pour l’opposition, les partis Yamina et Israël Beiteinou ont voté en faveur du texte.

L’intention de cette loi est de procurer un statut légal aux jeunes localités juives de Judée-Samarie avec notamment leur rattachement à l’eau et à l’électricité. La loi va désormais être travaillée en commission du Travail et des Affaires sociales. Satisfait, le député a toutefois précisé qu’il ne s’agissait que d’une première étape et il a exhorté le Premier ministre Binyamin Netanyahou à faire accélérer le processus afin que le texte soit adopté le plus vite possible au gouvernement et définitivement voté par la Knesset avant sa dissolution. Il a même donné un conseil au Premier ministre : « La balle est désormais votre camp ! Ne permettez pas à Benny Gantz de déposer le moindre texte de loi sans que celle-ci ne soit adoptée ! » Allusion au fait que le ministre de la Défense a refusé que ce texte soit débattu au conseil des ministres.

Haïm Katz (Likoud) co-président du lobby parlementaire pour Erets Israël a exprimé lui-aussi sa satisfaction : « Il est grand temps que la Knesset accord des droits égaux à toutes les localités d’Israël qui ont été établies avec l’accord et la coopération des gouvernements sur des terres domaniales (…) J’espère que nous avons entamé aujourd’hui un processus qui accordera des droits élémentaires égaux à 37 localités qui attendent depuis 28 ans ».

La députée Ayelet Shaked (Yamina) a averti qu’en cas de dissolution de la Knesset ce vote n’aura eu aucune importance. Elle a appelé le gouvernement à adopter sans délai le projet de loi en ce sens préparé par les ministres Tsahi Hanegbi et Michaël Bitton. « Nous avons une fenêtre d’opportunité de quelques jours, il serait dommage de les louper. C’est dans les mains du Premier ministre ».

