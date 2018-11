Exemple pratique de la nouvelle configuration politique à la Knesset due à la démission d’Avigdor Lieberman, la loi de loyauté dans la culture et les arts est menacée sur le plan arithmétique. La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev espérait dimanche un vote définitif en 2e et 3e lectures mais c’était sans compter avec la défection d’au moins un député de la coalition.

Comme il le fait souvent, Benny Begin (Likoud) fait cavalier seul et a annoncé qu’il votera contre le texte. Rahel Azaria (Koulanou) a fait savoir de son côté qu’elle aura du mal à voter avec la coalition. Le sort de cette loi dépend donc maintenant du seul parti d’opposition qui est idéologiquement en faveur de cette loi: Israël Beiteinou. Mais jeu politique oblige, Avigdor Lieberman a émis deux conditions au soutien de son parti: le vote en première lecture de la loi instaurant la peine de mort pour certains terroristes ainsi que l’annulation totale du projet de réduction d’un tiers de leur peine de prison pour d’autres catégories de terroristes. L’ancien ministre de la Défense a précisé que ces deux exigences sont préalables au soutien d’Israël Beiteinou à la Loi de loyauté.

Les opposants à la peine de mort pour les terroristes, même au sein de la majorité, pensaient que cette proposition de loi serait enterrée avec le départ d’Avigdor Lieberman de la coalition. Mais la nouvelle configuration politique dans laquelle se trouve la Knesset, avec une majorité très étriquée pour le gouvernement, le place désormais sous la menace de multiples revendications et chantages, sans parler des “petites vengeances”.

Photo Flash 90