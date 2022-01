Le parti islamique Ra’am a obtenu ce qu’il a exigé et a remporté une grande victoire avec l’adoption définitive de la loi de l’Electricité. Les députés ont approuvé le texte par 61 voix (avec la Liste arabe) contre aucune zéro, l’opposition de droite ayant décidé en bloc de ne pas participer au vote.

Les réactions dans l’opposition de droite sont très vives et les tensions entre amis et alliés d’hier sont maximales à l’image de cet incident inimaginable il y a quelques temps. Après le vote et le refus des partis Yamina et Tikva Hadasha d’inclure le texte de loi sur les jeunes simplantations juives, la députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) s’est approchée du Premier ministre Naftali Benett et lui a dit : « N’as-tu pas honte ? Tu es assis sur ton siège de Premier ministre grâce aux bulletins de vote des habitants des jeunes implantations de Judée-Samarie ! » Le Premier ministre lui a répondu : « Disparais de ma vue ! »

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a déclaré : « C’est une journée noire pour le sionisme et la démocratie. Le gouvernement Benett-Abbas a fait adopter la loi de l’Electricité voulue par Ra’am, qui permettra le raccordement de dizaines de milliers de maisons illégales. En cela, le gouvernement valide la prise de contrôle du Mouvement islamique sur le Néguev et la Galilée et réalise une partie centrale du plan palestinien qui est le droit du retour ».

Yariv Levin (Likoud ) : « La population d’Israël paie aujourd’hui le prix très lourd de l’avidité de Naftali Benett et Ayelet pour leur siège et l’esprit de vengeance mesquin de Gideon Saar et Zeev Elkin. La perte du Néguev et de la Galilée au profit des transgresseurs de la loi arabes sera à jamais associée aux noms de Benett, Shaked, Saar et Elkin. Ils ont vendu le Néguev et abandonné les jeunes implantations juives. L’Histoire s’en souviendra ».

Le parti Hatziyonout Hadatit a publié un court communiqué : « Jour triste pour l’Etat d’Israël. Ils se sont découragés du sionisme et offrent tout ce qui nous est cher au contrôle du Mouvement islamique ».

Un communiqué du parti Shass déclare : « La loi de l’Electricité, qui abandonne le Néguev à des délinquants et ignore les jeunes implantations juives, a été adoptée aujourd’hui lors d’un processus irrégulier et après l’opposition de près de la moitié de la Knesset. Ce sont des jours noirs et tristes pour la démocratie israélienne ».

Photo Yonatan Sindel et Olivier Fitoussi / Flash 90