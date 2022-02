La loi de Citoyenneté de la ministre Ayelet Shaked a été adoptée en première lecture par la Knesset en séance plénière. L’opposition s’est abstenue après qu’Ahmad Tibi ait demandé que le vote soit un vote de défiance au gouvernement ce qui aurait fait échouer la loi. Finalement, le texte présenté par la ministre de l’Intérieur a finalement recueilli 44 voix contre 5 opposants, les partis Ra’am et Meretz n’ayant pas participé au vote afin de ne pas faire tomber le gouvernement. Mossi Raz (Meretz) a fourni une explication qui montre l’aspect absurde de la situation politique actuelle : « Nous sommes contre cette loi mais voulons que ce gouvernement se poursuive ».

Dans un communiqué, Ayelet Shaked a écrit que « le sionisme et le bon sens l’ont emporté » et a remercié « les partis de la coalition comme de l’opposition qui ont permis ce vote ». Elle a espéré que la loi passera le cap des 2e et 3e lectures.

Parallèlement, la loi de l’Immigration proposée par Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit) a été adoptée en première lecture par 73 voix contre 32. Il a remercié ses collègues pour avoir permis de « renforcer la muraille de protection d’Israël ».

Photos Sraya Diamant et Olivier Fitoussi / Flash 90